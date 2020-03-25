2020-03-25T09:25:26+03:00
Общество

Прокуратура Коми нашла нарушения в психбольнице, из которой сбежали шесть пациентов

Главврач должен будет исправить все ошибки
Дарья ЮДИНА
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Прокуратура Коми проверила больницу, откуда сбежали шесть психически нездоровых пациентовПрокуратура Коми проверила больницу, откуда сбежали шесть психически нездоровых пациентов
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Прокуратура Сыктывкара проверила, как содержатся осужденные, страдающие психическими расстройствами, в Коми республиканской психиатрической больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Законом предусмотрено, что поступающие на принудительное лечение в психиатрический стационар пациенты размещаются в соответствии с определенным судом видом принудительных мер медицинского характера по особенностям их поведения, психическому и физическому состоянию с соблюдением условий, препятствующих совершению побегов и других нарушений режима.

Прокурорская проверка показала, что в психиатрической больнице отсутствуют тревожные кнопки для вызова экстренной помощи. Выявлены нарушения со стороны медицинского персонала больницы, в том числе в части соблюдения мер безопасности при осуществлении трудовых функций. Так, из-за того, что работники ослабили контроль во время ночного дежурства, сбежали шесть пациентов, в отношении которых судом избрана мера в виде принудительного лечения.

По результатам проверки прокуратурой города Сыктывкара главному врачу больницы внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь. В частности, прокуратура указала на необходимость усиления охраны и безопасности медицинского учреждения. Также прокуратура предписала научить персонал как действовать, когда пациенты, находящиеся на принудительном лечении, совершают противоправные действия. Представление находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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