2020-03-25T11:30:16+03:00
Общество

В банке Коми прокомментировали инициативу ограничить выдачу наличных в банкоматах

Специалисты советуют переходить на безналичные платежи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Михаил ФРОЛОВ
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Банк России призвал кредитные организации соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавируса. Письмо об этом опубликовано на сайте ЦБ. В частности, регулятор просит банки аккуратнее проводить операции с наличными деньгами.

Одна из рекомендаций Центробанка связана с ограничением работы банкоматов с системой рециркуляции наличных денег. Это устройства, в которых банкноты, принятые от одного клиента, могут быть сразу же выданы другому клиенту без их обработки в банке. Банки, которые расположены в Коми, к рекомендациям прислушиваются.

- В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы, - рассказали в Сбербанке.

В целом, банки рекомендуют минимизировать или исключить использование наличных денежных средств и по возможности использовать бесконтактные методы оплаты (с помощью пластиковых карт или смартфонов).

- Практически все торгово-сервисные предприятия и кассовые узлы клиентов Сбербанка и его банкоматы оборудованы для приема бесконтактных платежей. Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах в Республике Коми, - отметили в банке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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