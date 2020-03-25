2020-03-25T14:58:23+03:00
Общество

«На первый этаж никого не пускают» - сыктывкарка, запертая в больнице на карантине в Эжве

С сегодняшнего дня в эжвинский стационар будут впускать и выпускать только по пропускам
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы «Моя Эжва»Фото из группы «Моя Эжва»
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Вчера вечером соцсети бурлили информацией о подтвержденных случаях коронавируса в Эжвинской больнице. Сегодня утром власти официально подтвердили, что у шести человек есть подозрение на опасное заболевание. Среди них — врач высшей категории, хирург, заведующий отделением, сообщает «7x7 Коми» со ссылкой на министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина. "КП-Коми" узнала, что говорят люди, оказавшиеся в «запечатанной» больнице.

Сегодня больницу закрыли на карантин. На сайте учреждения появилось предупреждение, что посещение больных и прием новых пациентов в оба корпуса больницы приостановлены. «До особого распоряжения приостановлена плановая госпитализация пациентов. Вход и выход из медучреждение осуществляется строго через центральный вход по пропускам», - говорится в объявлении, которое повесили на двери главного входа в больницу.

Люди, которые теперь заперты в больнице, сообщают, что вчера в лечебном учреждении делали санитарную обработку и закрывали вентиляцию.

- Я здесь лежу. Вчера делали полную обработку, сегодня физиокабинет и магазины закрыты. На первый этаж вообще никого не пускают, - написала одна из пациенток в соцсетях.

Напуганные пациенты наблюдают из окон своих палат за людьми в защитных костюмах, вооруженными предметами для санитарной обработки. Это не может не тревожить, но сыктывкарцы стараются не падать духом. «Верим, что карантин не продлится больше двух недель», - сообщают они.

Отметим также, что в Ставропольском крае 23 марта возбудили уголовное дело на врача-инфекциониста, которая подхватила коронавирус COVID-19 в Испании и нарушила режим самоизоляции. Медикам пришлось поставить под наблюдение 1,2 тыс. человек, с которыми врач могла контактировать после возвращения из Европы.

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Больница вместе с врачами и пациентами закрыта на карантин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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