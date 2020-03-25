В Сыктывкаре скончался главный волонтер местной епархии

В Сыктывкаре скончался руководитель Епархиального волонтерского движения Сыктывкарской епархии Александр Карманов. Ему было всего 25 лет. Причиной смерти стало острое пищевое отравление.

— Александр возглавлял волонтерское движение в течение четырех лет. За это время им были организованы и проведены десятки православных акций, в том числе спортивных и экологических, миссионерские поездки в районы РК с благотворительной раздачей жителям святого Евангелия, репортажи и освещение мероприятий, концертов, конференций и творческих встреч, проводимых Сыктывкарской епархией. Добрые дела Александра навсегда останутся светлым лучом памяти в наших сердцах, написано в группе отдела социального служения «Росток добра».

Отпоют Александра сегодня в 15 часов в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Его похоронят на малой родине в селе Помоздино Усть-Куломского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За секунду до смерти: жуткий момент гибели парапланериста из Коми попал на видео

Пилот Павел Трофимов получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи от остановки сердца (подробности)