2020-03-25T15:07:05+03:00
Общество

В Сыктывкаре скончался главный волонтер местной епархии

Александру Карманову было всего 25 лет
Дарья ЮДИНА
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Александру было всего 25 лет. Фото: соцсетиАлександру было всего 25 лет. Фото: соцсети
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В Сыктывкаре скончался руководитель Епархиального волонтерского движения Сыктывкарской епархии Александр Карманов. Ему было всего 25 лет. Причиной смерти стало острое пищевое отравление.

— Александр возглавлял волонтерское движение в течение четырех лет. За это время им были организованы и проведены десятки православных акций, в том числе спортивных и экологических, миссионерские поездки в районы РК с благотворительной раздачей жителям святого Евангелия, репортажи и освещение мероприятий, концертов, конференций и творческих встреч, проводимых Сыктывкарской епархией. Добрые дела Александра навсегда останутся светлым лучом памяти в наших сердцах, написано в группе отдела социального служения «Росток добра».

Отпоют Александра сегодня в 15 часов в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Его похоронят на малой родине в селе Помоздино Усть-Куломского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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