Глава Минздрава Коми: «Республика готова к новым случаям заражения»

Сегодня в Коми зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом. Министр здравоохранения Дмитрий Березин призвал всех, прибывших в Республику Коми из-за границы, в обязательном порядке сообщить о своём возвращении, месте и сроках пребывания за границей на «горячую линию» по телефону 8-800-55-00000 (звонок бесплатный).

Работодателям всех форм собственности настоятельно рекомендуется не допускать на работу сотрудников с признаками болезни, а также приехавших и контактировавших с приехавшими из заграничных поездок.

Также министр призвал не заниматься самолечением, а при малейших симптомах вызывать врача на дом.

Учреждения здравоохранения республики готовы к новым случаям инфицирования, необходимые средства защиты имеются, сообщил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. – Напомню, что все, кто приезжает в Республику Коми из-за границы, обязаны перейти на самоизоляцию, начиная со дня прибытия. Карантин длится 14 дней, на это время выдается электронный больничный. Если человек чувствует признаки недомогания, нельзя медлить, а нужно вызвать врача на дом. Не следует пренебрегать простыми правилами: надо мыть руки, не трогать лицо и избегать посещения массовых мероприятий. Граждане должны понимать, что можно чувствовать себя хорошо, но при этом уже являться носителем вируса. Инфекция обязательно проявит себя, но позже, а за это время можно заразить большое количество людей.

Напомним, что в Сыктывкаре уже есть положительный случай выздоровления от коронавируса.

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