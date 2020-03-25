В Коми 865 человек находится под наблюдением медиков из-за коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми сообщает, что в нашем регионе под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 865 человек. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Всего под медицинским наблюдением находится 865 человек, из них 780 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. 14 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями; 25 находятся в обсерваторах.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 67 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Напомним, что сегодня зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом в Коми. Из-за этого на карантин закрыли больницу в Эжве - теперь туда можно пробиться только с пропуском.

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