В Сыктывкаре из-за коронавируса закрылся бассейн «Орбита»

Из-за роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения в Коми решили не рисковать – закрываются библиотеки, культурные центры, некоторые бассейны. Например, не работает бассейн «Орбита». А вот в центральный бассейн можно прийти. Правда, если вам меньше 18-ти лет, то не пустят.

- Учреждение информирует о том, что с 23 марта 2020 года до особого распоряжения отменены все тренировочные занятия и посещения учреждения гражданами, - сообщается на сайте ГАУ РК «Спортивная школа по плаванию «Орбита».

Центральный бассейн в блажащие дни работает, но ограничения есть — детей до 18 дней туда не пустят.

Самые посещаемые фитнес-центры Сыктывкара («Скала», «Грани», «Здоровье») пока работают в обычном режиме, но усилены меры эпидемиологической безопасности. Однако стоит помнить, что ситуация меняется с каждым часом. Вполне возможно, что скоро развлекательные и спортивные центры Коми тоже закроют свои двери для посетителей. Будем следить за ситуацией.

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