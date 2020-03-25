2020-03-25T17:48:44+03:00
Общество

В Сыктывкаре развернули пункт временного размещения на случай ЧС

Одновременно в столице Коми можно открыть 12 таких пунктов
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарская мэрия и управление ГО и ЧС показали журналистам пункт временного размещенияСыктывкарская мэрия и управление ГО и ЧС показали журналистам пункт временного размещенияФото: Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарская мэрия и городское Управление по ГО и ЧС показали журналистам пункт временного размещения, который показательно развернули в школе № 25. Подобные пункты примут людей, если стихия выселит их из родных жилищ в случае паводка, пожаров или других ЧС.

При необходимости людей обеспечат постельным бельем Фото: Дарья ЮДИНА

При необходимости людей обеспечат постельным бельемФото: Дарья ЮДИНА

Переселить людей в пункты временного размещения могут только с их согласия. Они включают в себя пункт регистрации, душевые, кабинет психологической помощи, медпункт, комнату матери и ребенка, справочную, столовую и другие помещения. Пункты оснащены раскладушками, постельным бельем, матрасами, подушками, необходимой техникой, предметами личной гигиены: майками, носками и т.д. В комнате матери и ребенка есть даже игрушки. Все сотрудники пункта в сыктывкарской школе следуют всем коронавирусным тенденциям: измерение температуры и антисептик на входе, маски на лицах.

В таких пунктах есть медицинский кабинет со всем необходимым Фото: Дарья ЮДИНА

В таких пунктах есть медицинский кабинет со всем необходимымФото: Дарья ЮДИНА

- Мы должны быть готовы к тому, что природа скажет свое слово. Но мне бы хотелось, чтобы такие пункты нам не понадобились, как в прошлом году. Несколько лет назад стоял вопрос по переселению жителей Заречья, но тогда все обошлось, — сказала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Без еды сыктывкарцев также не оставят Фото: Дарья ЮДИНА

Без еды сыктывкарцев также не оставятФото: Дарья ЮДИНА

Как сообщил начальник управления ГО и ЧС Олег Атаманюк, всего в столице Коми можно развернуть 12 пунктов временного размещения: четыре спланированы на период половодья, восемь на время лесных пожаров. При необходимости можно развернуть их все. Между тем, ситуации, когда пришлось использовать такие пункты, в истории Сыктывкара еще не было.

Олег Атаманюк рассказал, сколько пунктов можно одновременно открыть в Сыктывкаре Фото: Дарья ЮДИНА

Олег Атаманюк рассказал, сколько пунктов можно одновременно открыть в СыктывкареФото: Дарья ЮДИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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