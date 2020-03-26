2020-03-26T10:05:42+03:00
Общество

Таинственное НЛО заметила жительница Ухты в небе над городом

Однако эксперты отметили, что женщина увидела не что иное, как самолет
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото и видео Галины ИстоминойФото и видео Галины Истоминой
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Жительница Республики Коми сняла на камеру мобильного телефона «НЛО». Очевидец отметила в социальной сети «ВКонтакте», что загадочный объект она заметила в небе над Ухтой вечером 23 марта.

- В Ухте только что пролетел НЛО. Двигался с северо-запада на север, — написала автор публикации.

Однако эксперты Международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск» отмечают, что жительница Ухты увидела не что иное, как самолет.

- Внимательнейшим образом просмотрев видеоролики и фотографии очевидца, мы пришли к мнению, что на двух видеороликах самолёт с бортовыми аэронавигационными огнями (БАНО). На фотографиях в кадре с большой вероятностью - размазанное изображение птицы. Это довольно частая ошибка наблюдателя, который не знаком с этими нюансами, но спешит сделать выводы и поделиться ими со всем миром, - отметил эксперт Евгений Вдовиченко.

Эксперт добавил, что сообщения по поводу «НЛО» в разных городах России в последние несколько дней щедрым потоком поступают в группу «Космопоиск». Пока специалисты опровергают каждый факт нахождения инопланетной активности на планете Земля.

Видео НЛО в Ухте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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