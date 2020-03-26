2020-03-26T10:18:10+03:00
Общество

В Вуктыле и Усинске начали дезинфицировать подъезды

Управляющие компании принялись за работу
Дарья ЮДИНА
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В Вуктыле скоро займутся дезинфекцией подъездов. Фото со страницы Гульнары Идрисовой "ВКонтакте"В Вуктыле скоро займутся дезинфекцией подъездов. Фото со страницы Гульнары Идрисовой "ВКонтакте"
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В двух муниципалитетах Коми начали проводить дезинфекцию подъездов из-за коронавируса. Так, в Усинске большинство управляющих компаний провели дезинфекцию мест общего пользования, почтовых ящиков, площадок возле мусоропровода и перил, пишет «Усинск.Онлайн».

В Вуктыле также займутся дезинфекцией подъездов. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написала глава местной администрации Гульнара Идрисова. Дезинфекцию должны начать в ближайшее время: графики работ должны были уже разместить на сайтах УК, ТСЖ, МБУ «Локомотив» и/или на информационных стендах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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