В Инте выразили соболезнования в связи с кончиной известного земляка

Ушел из жизни уроженец Инты Константин Михайлович Цитлидзе. Он был промышленником, меценатом и общественным деятелем. Глава администрации Лариса Титовец выразила соболезнования в связи с его кончиной.

Как истинный интинец, он никогда не терял связь с любимым городом. Всегда старался приезжать на юбилеи Инты, находил время для встреч с друзьями юности, никогда не отказывал интинцам в помощи. Последний раз он лично поздравлял земляков с 65-летием Инты в октябре 2019 года. Константин Михайлович участвовал в новогодних благотворительных акциях для интинских детей, оказывал помощь в проведении городских социально-значимых мероприятий. Успешный бизнесмен и авторитетный промышленник, все свое влияние и связи он использовал, чтобы привлечь инвеститоров для организации в Инте новых производств. От лица жителей Инты выражаем искренние соболезнования друзьям и коллегам. Разделяем с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. Глубоко скорбим вместе с вами, написано в посте в официальной группе администрации «ВКонтакте».

Константин Цитлидзе ушел из жизни на 66-м году.

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