2020-03-26T11:21:39+03:00
Общество

В Коми будут проводить больше тестов на коронавирус

Региональное Управление Роспотребнадзора получит дополнительное оборудование
Дарья ЮДИНА
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В Коми будут проводить 750 тестов в суткиВ Коми будут проводить 750 тестов в суткиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сергей Гапликов провёл очередное заседание межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет пресс-служба главы республики.

На заседании рассмотрели вопросы временной изоляции и медицинскому обследованию граждан, прибывших в Республику Коми из-за границы, на предмет инфекции. Также там сообщили, что при поддержке Минздрава республики региональное Управление Роспотребнадзора получит дополнительное оборудование для увеличения количества проводимых тестов на коронавирус. Поддержку республике окажет и соседняя Кировская область.

- Благодаря поддержке коллег из Кирова мы сможем проводить до 750 тестов в сутки. Первая проба уже отправлена. Теперь у нас есть мощности, которые позволяют решать эту задачу быстрее и оперативно проверять всех, кто находится в зоне риска, - сообщил Сергей Гапликов.

Руководитель региона также отметил, что Сосногорская швейная фабрика приступила к активному этапу производства средств индивидуальной защиты – масок и костюмов.

- До конца сегодняшнего дня нам передадут уже 10,5 тысяч защитных масок. К концу месяца – почти 2,5 тысячи костюмов будет пошито, чтобы мы могли обеспечивать ими тех, кто участвует в соответствующих мероприятиях по противодействию распространению коронавируса, - сказал глава республики.

В ходе заседания Штаба также были рассмотрены вопросы поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в связи с падением доходов из-за введения ограничительных мер, дальнейшей работы дошкольных образовательных учреждений на территории республики, реализации профилактических мер на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе направленных на выявление лиц, являющихся носителями новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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