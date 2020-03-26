В Коми будут проводить больше тестов на коронавирус

Сергей Гапликов провёл очередное заседание межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет пресс-служба главы республики.

На заседании рассмотрели вопросы временной изоляции и медицинскому обследованию граждан, прибывших в Республику Коми из-за границы, на предмет инфекции. Также там сообщили, что при поддержке Минздрава республики региональное Управление Роспотребнадзора получит дополнительное оборудование для увеличения количества проводимых тестов на коронавирус. Поддержку республике окажет и соседняя Кировская область.

- Благодаря поддержке коллег из Кирова мы сможем проводить до 750 тестов в сутки. Первая проба уже отправлена. Теперь у нас есть мощности, которые позволяют решать эту задачу быстрее и оперативно проверять всех, кто находится в зоне риска, - сообщил Сергей Гапликов.

Руководитель региона также отметил, что Сосногорская швейная фабрика приступила к активному этапу производства средств индивидуальной защиты – масок и костюмов.

- До конца сегодняшнего дня нам передадут уже 10,5 тысяч защитных масок. К концу месяца – почти 2,5 тысячи костюмов будет пошито, чтобы мы могли обеспечивать ими тех, кто участвует в соответствующих мероприятиях по противодействию распространению коронавируса, - сказал глава республики.

В ходе заседания Штаба также были рассмотрены вопросы поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в связи с падением доходов из-за введения ограничительных мер, дальнейшей работы дошкольных образовательных учреждений на территории республики, реализации профилактических мер на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе направленных на выявление лиц, являющихся носителями новой коронавирусной инфекции.

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