2020-03-26T14:40:34+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Сыктывкаре: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Мера связана с Указом Президента
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре автобусы начнут ходить по расписанию выходных днейВ Сыктывкаре автобусы начнут ходить по расписанию выходных днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующей неделе все автобусные маршруты Сыктывкара будут работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Это связано с Указом Президента РФ об объявлении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля в рамках комплекса мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Эжве из-за коронавируса закрыли все детские сады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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