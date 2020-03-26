Нерабочая неделя в Сыктывкаре: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Мера связана с Указом Президента
В Сыктывкаре автобусы начнут ходить по расписанию выходных днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующей неделе все автобусные маршруты Сыктывкара будут работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Это связано с Указом Президента РФ об объявлении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля в рамках комплекса мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что в Эжве из-за коронавируса закрыли все детские сады.
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ИСТОЧНИК KP.RU