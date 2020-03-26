2020-03-26T14:17:36+03:00
Общество

Общественники просят власти Коми развернуть пункты обогрева для бездомных во время коронавируса

Активисты обратилась к главе республики с просьбой позаботиться о людях без определенного места жительства
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Ильи КостинаФото Ильи Костина
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Коронавирус еще на прошлой неделе «дошагал» до Коми. В условиях повышенной готовности жители республики живут уже вторую неделю — закупили гречку и стараются реже выходить из дома. А как быть тем, у кого дома нет вовсе? Сыктывкарские общественники, которые занимаются проблемой бездомности, обратились к главе Коми и оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, чтобы они развернули пункты обогрева для людей без определенного места жительства.

- Бездомные люди - самая уязвимая категория населения. Часто это пожилые люди со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Они не могут соблюдать режим самоизоляции, у них нет дома. В период распространения новой вирусной инфекции бездомные люди оказались в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью. Они могут и невольно стать переносчиками вируса для здоровых людей. Бездомные нуждаются в оказании им дополнительной социальной помощи, - сообщает координатор проекта «Сытый гражданин» Илья Костин.

Общественники просят развернуть временные отапливаемые пункты обогрева, где бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей. Кроме того, активисты настоятельно просят на время пандемии создать условия круглосуточного проживания людей без определенного места жительства в центрах ночного пребывания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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