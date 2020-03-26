2020-03-26T15:37:11+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Коми: как будут работать детсады с 28 марта по 5 апреля

Глава Минобраза Коми дала комментарий по этому поводу
Дарья ЮДИНА
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Детсады в Коми будут работать по особому режимуДетсады в Коми будут работать по особому режимуФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Минобраза Коми Наталья Якимова объяснила, как будут работать детсады во время нерабочей недели. Они продолжат принимать детей, но только в формате рабочих групп. Такой режим начнет действовать с 30 марта по 3 апреля.

Согласно этому принципу, принимать будут детей только тех родителей, на которых не распространяется действие Указа Президента об объявлении в России нерабочих дней. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми рекомендовало администрациям муниципальных образований сформировать в детских садах группы по присмотру и уходу за детьми тех родителей, которые продолжат работать на следующей неделе.

В данный момент администрации дошкольных учреждений собирают информацию по наполняемости групп с учетом индивидуальной потребности каждой семьи.

- Еще один важный акцент, на который я обращаю внимание: гарантии зарплаты всех работников воспитателей и работников дошкольных образовательных организаций по работе в выходные дни будут соблюдены в полной мере, - сообщила Наталья Якимова.

Дальнейшие официальные разъяснения по работе детских садов, школ, техникумов, колледжей и организаций дополнительного образования регион ждет в кратчайшие сроки от Министерства просвещения Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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