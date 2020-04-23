Коронавирус в Коми: последние данные на 23 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 23 апреля, лабораторно подтверждено 527 случаев заболевания COVID-19. За 21 апреля зафиксировали 20 новозаболевших.

Всего под медицинским наблюдением находится 4149 человек: 3797 контактировали с заболевшими, 352 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 94 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

23 человека выздоровели, двое новых выздоровевших зарегистрировали за прошедшее сутки. Официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом в Сыктывкаре и в Княжпогостском районе.

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