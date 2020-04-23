2020-04-22T20:52:59+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 23 апреля 2020 года

За прошедшие сутки в республике зафиксировали двух новых выздоровевших
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Сейчас Коми находится на 6 месте в рейтинге регионов по нововыявленным случаямСейчас Коми находится на 6 месте в рейтинге регионов по нововыявленным случаям
Изменить размер текста:

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 23 апреля, лабораторно подтверждено 527 случаев заболевания COVID-19. За 21 апреля зафиксировали 20 новозаболевших.

Всего под медицинским наблюдением находится 4149 человек: 3797 контактировали с заболевшими, 352 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 94 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

23 человека выздоровели, двое новых выздоровевших зарегистрировали за прошедшее сутки. Официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом в Сыктывкаре и в Княжпогостском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми решена проблема нехватки больничных коек, отмечает глава Минздрава России Михаил Мурашко

Часть из них оборудованы аппаратами ИВЛ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Скорая стариковская помощь: для одних – последняя надежда, другие – требуют разносолы
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Новости 24