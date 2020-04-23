2020-04-23T17:50:02+03:00
Общество

Безработные жители Коми получат 5 тысяч рублей

На неё могут претендовать те, кто не успел устроиться на работу из-за самоизоляции
Дарья ЮДИНА
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В Коми безработные получат 5 тысяч рублейВ Коми безработные получат 5 тысяч рублей
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Врио главы Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал, что жители Коми, оставшиеся без работы, получат единовременно пособие.

Согласно указу Президента России те, кто потерял работу после 1 марта, могут претендовать на пособие равное максимальному размеру в МРОТ. В Коми к нему добавляются коэффициенты и три тысячи рублей за каждого ребенка.

О ситуации в Коми на 23 апреля.

Но есть те, кто потерял работу до 1 марта, не успел на неё устроиться, работал по краткосрочному договору или вообще трудился без договора. Таким людям выплачивают очень маленькое пособие в размере от 1800 до 2500 рублей. Поэтому им решили дать единовременное пособие в пять тысяч рублей. Если вы были зарегистрированы в службе занятости в течение последних 12 месяцев и у вас нет работы и статуса малоимущего, вы имеете право на это пособие.

Этой мерой поддержки будут охвачены пять тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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