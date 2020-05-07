Жители Коми получили государственные награды
Жителей Коми наградили государственными наградами. Соответствующий Указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
За заслуги перед регионом присвоили почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми»:
Золотареву Василию Павловичу – профессору кафедры истории России и зарубежных стран института истории и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»;
Некучаеву Владимиру Оровичу – заведующему кафедрой физики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»;
Пименовой Галине Валентиновне – консультанту отдела ведения электронных баз республиканского законодательства государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий», город Сыктывкар;
Пунеговой Розе Афанасьевне – заместителю председателя Прилузской районной общественной организации Коми республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов;
Сладкоштиевой Надежде Егоровне – директору общества с ограниченной ответственностью «Надежда», Усть-Куломский район;
Фадеевой Надежде Николаевне – учителю истории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением немецкого языка», город Сыктывкар.
За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо региона, наградили Почётной грамотой Республики Коми:
Безносикова Сергея Александровича – начальника отделения (по работе с гражданами) военного комиссариата Республики Коми, город Сыктывкар;
Каневу Марину Михайловну – президента Союза «Торгово-промышленная палата города Ухты»;
Каневу Татьяну Викторовну – начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения – Национального банка по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, город Сыктывкар;
Кудряшову Анну Валентиновну – педагога - психолога Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова», город Сыктывкар;
Матюхину Любовь Михайловну – заведующего (акушерку) фельдшерско-акушерским пунктом п. Нючпас Государственного учреждения здравоохранения Республики Коми «Койгородская центральная районная больница»;
Пасынкову Лидию Ивановну – директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Технологический лицей», город Сыктывкар;
Самородницкого Александра Анатольевича – декана факультета Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;
Тюрнина Василия Николаевича – заместителя директора по производству Общества с ограниченной ответственностью «Барс», Усть-Куломский район;
Чернову Ирину Ивановну – директора государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр культурных инициатив «Югор», город Сыктывкар;
Коллектив работников автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Красная Печора», Усть-Цилемский район.
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