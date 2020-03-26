2020-03-26T11:24:13+03:00
Звезды

Как театры Коми отметят свой профессиональный праздник

Искусство рядом, искусство онлайн
Андрей КОВРИЖНЫХ
Поделиться:
27 марта Международный день театра27 марта Международный день театраФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

27 марта отмечается большой праздник – Международный день театра. Каждый год республиканские храмы искусства серьезно готовились к этой дате: планировали концерты, капустники, спектакли, встречи. Коронавирус нарушил все творческие задумки. О том, какую альтернативу могут предложить любителям искусства наши театры, расскажет «КП-Коми».

И сегодня, и завтра, и еще какое-то время театры Коми дарят зрителям возможность смотреть представления онлайн. 27 марта почти все спектакли и концерты будут приурочены к 75-летию Победы.

Театр оперы и балета покажет концерт своих солистов. Фото из архива КП

Театр оперы и балета покажет концерт своих солистов. Фото из архива КП

Театр оперы и балета Коми на своем Youtube-канале покажет концерт своих солистов, в котором также примут участие артисты Большого театра и театра Геликон-опера. Трансляция начнется в 19:00.

Театром драмы имени Виктора Савина запланирован показ итальянской комедии «Truffaldinoilservitor». Также театр драмы покажет видеозапись военной драмы «Эшелон» по пьесе М. Рощина. Видеозаписи спектаклей станут доступны 27 марта в 18:30, посмотреть их можно на странице театра в официальной группе театра в «ВК».

Онлайн-показ спектакля Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Онлайн-показ спектакляФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова проведет трансляцию спектакля, посвященного Дню Победы, в своей группе в «ВК».

Государственный театр кукол Республики Коми подарит онлайн-зрителям спектакль «Война глазами детей», о детях в период Великой Отечественной войны, начало трансляции в 14:00.

Фото со страницы Государственного театра кукол Республики Коми в ВК

Фото со страницы Государственного театра кукол Республики Коми в ВК

Национальный музыкально-драматический театр Коми также предлагает смотреть записи спектаклей на своем сайте: в бесплатном доступе зритель может посмотреть драму «Кык бать» (Повесть об отцах), музыкальную комедию «Ар – гöтрасян кад» (Осень – время свадеб) и многие другие.

Читайте также

Пациентка Эжвинской больницы рассказала о карантине из-за коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Фейки в сети. Полиция Коми опровергла информацию о рейдах по ТРЦ
в Сыктывкаре в ДТП пострадали девушка и ребенок
Сыктывкар ждет «красный» апрель
В Емве администрация перешла на удаленный режим работы из-за коронавируса
На севере Коми объявили штормовое предупреждение
В Коми ФССП отменила личные приемы граждан
Сыктывкарца накажут за то, что его сын отравился боярышником
Глава Сыктывкара опровергла слухи о закрытии въезда в Эжву
В Коми собираются платить за гибель или увечья в ДТП, авиакатастрофах и из-за нападения животных
Что представляет из себя эжвинская больница, которую закрыли на карантин
В двух районах Коми отремонтируют трассу «Вятка»
Мужчина, упавший с высотки в Сыктывкаре, находится в реанимации
Средняя зарплата в Коми составила почти 53 тысячи
В Коми потратят 17 миллионов на народные проекты в школах