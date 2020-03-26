Как театры Коми отметят свой профессиональный праздник

27 марта отмечается большой праздник – Международный день театра. Каждый год республиканские храмы искусства серьезно готовились к этой дате: планировали концерты, капустники, спектакли, встречи. Коронавирус нарушил все творческие задумки. О том, какую альтернативу могут предложить любителям искусства наши театры, расскажет «КП-Коми».

И сегодня, и завтра, и еще какое-то время театры Коми дарят зрителям возможность смотреть представления онлайн. 27 марта почти все спектакли и концерты будут приурочены к 75-летию Победы.

Театр оперы и балета покажет концерт своих солистов. Фото из архива КП

Театр оперы и балета Коми на своем Youtube-канале покажет концерт своих солистов, в котором также примут участие артисты Большого театра и театра Геликон-опера. Трансляция начнется в 19:00.

Театром драмы имени Виктора Савина запланирован показ итальянской комедии «Truffaldinoilservitor». Также театр драмы покажет видеозапись военной драмы «Эшелон» по пьесе М. Рощина. Видеозаписи спектаклей станут доступны 27 марта в 18:30, посмотреть их можно на странице театра в официальной группе театра в «ВК».

Воркутинский драматический театр имени Б.А. Мордвинова проведет трансляцию спектакля, посвященного Дню Победы, в своей группе в «ВК».

Государственный театр кукол Республики Коми подарит онлайн-зрителям спектакль «Война глазами детей», о детях в период Великой Отечественной войны, начало трансляции в 14:00.

Фото со страницы Государственного театра кукол Республики Коми в ВК

Национальный музыкально-драматический театр Коми также предлагает смотреть записи спектаклей на своем сайте: в бесплатном доступе зритель может посмотреть драму «Кык бать» (Повесть об отцах), музыкальную комедию «Ар – гöтрасян кад» (Осень – время свадеб) и многие другие.

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