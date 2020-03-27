Госинспекция труда в Коми запустила горячую линию из-за коронавируса

Коронавирус против благотворительности: как помочь тем, кто «на удаленке» всю жизнь

Пандемия COVID-19 за считанные дни приковала к себе внимание всего мира и спровоцировала глобальную панику. Под особым ударом – помощь детям с серьезными заболеваниями