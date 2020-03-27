2020-03-27T11:05:07+03:00
Общество

Госинспекция труда в Коми запустила горячую линию из-за коронавируса

Людям ответят на вопросы, связанные с зарплатой во время нерабочей недели
Дарья ЮДИНА
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Госинспекция труда в Коми открыла горячую линиюГосинспекция труда в Коми открыла горячую линиюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственная инспекция труда в Республике Коми сообщает об открытии горячей линии. Позвонив на номер 8 (8212) 31-88-04, люди смогут больше узнать о профилактических мерах, принимаемых из-за коронавируса. Также специалисты ответят на вопросы о трудовых правах: кто должен работать с 30 марта по 5 апреля, должны ли работодатели платить зарплату тем, кто сидит дома в нерабочую неделю и т.д.

Горячая линия работает круглосуточно и ежедневно. Звонки будут записываться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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