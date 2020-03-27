Госинспекция труда в Коми запустила горячую линию из-за коронавируса
Государственная инспекция труда в Республике Коми сообщает об открытии горячей линии. Позвонив на номер 8 (8212) 31-88-04, люди смогут больше узнать о профилактических мерах, принимаемых из-за коронавируса. Также специалисты ответят на вопросы о трудовых правах: кто должен работать с 30 марта по 5 апреля, должны ли работодатели платить зарплату тем, кто сидит дома в нерабочую неделю и т.д.
Горячая линия работает круглосуточно и ежедневно. Звонки будут записываться.
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Решение принято в связи с распространением коронавируса (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU