В Воркуте реконструируют водовод

Водовод, снабжающий водой всю Воркуту, хотят реконструировать по проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Работы предварительно оцениваются в 1,122 млрд рублей, сообщил ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

— Необходимость проведения реконструкции Усинского водовода обусловлена технико-экономическими показателями. Реконструкция требует значительных финансовых затрат, вопрос о сроках и разработке проектно-сметной документации в настоящее время рассматривается. Финансовые затраты, по предварительным расчетам, составляют 1,122 млрд рублей, сказал руководитель муниципалитета.

Усинский водовод, который называют в Воркуте магистралью жизни, был запущен в эксплуатацию в 1970 году. Водовод был спроектирован на город в 200 тысяч человек населения. Поэтому проектная мощность нового водозабора на реке Усе (отсюда название объекта - Усинский) и водовода была рассчитана на 150 тыс. кубометров воды в сутки.

Сейчас из-за резкого сокращения численности населения и закрытия предприятий объем потребления воды упал в 2,5 раза — до 60 тыс. кубометров в сутки. Из-за неполного заполнения трубы есть риск промерзания водовода.

О проекте

Проект реконструкции водовода включен в региональную программу по развитию строительства и обеспечению граждан комфортным жильем и коммунальными услугами, а также в федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология», однако сроки реконструкции не определены. Сейчас на субсидию от регионального министерства ЖКХ заключен контракт по оценке и разработке вариантов оптимизации системы водоснабжения и водоотведения Воркуты. Прорабатывается вопрос реконструкции участка водовода с уменьшением его диаметра и подогревом от мобильных электрокотельных.

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