«Заработка нет, верим в лучшее»: предприниматели Коми о том, как пережить коронавирус

Пока неделя всероссийских выходных не вступила в силу в Коми, но малый бизнес уже терпит убытки. Что будет с предпринимателями после пандемии – никто не знает. Многое зависит от того, будет ли помощь от государства. Эксперты прогнозируют, что в стране могут закрыться 3 млн предприятий, а работу потеряют около 8 млн человек.

Пока предприниматели грустно констатируют, что прибыль падает. Как выживает малый бизнес в условиях коронавируса? «КП-Коми» пообщалась с предпринимателями.

Мария Минина, организатор интеллектуального проекта «Мозгобойня»:

- Конечно, тяжело сейчас. По сути заработка нет, а расходы есть. Но мы в отчаянье не впадаем (пока), ищем способы работать, выкручиваемся. Успокаиваем себя тем, что подобная ситуация держит в тонусе. Есть повод мобилизоваться и расширить видение своего дела, как-то выйти в онлайн пространство.

Анна Шелест, директор «Coffee Like Сыктывкар»:

- Мы пока решаем насчет следующей недели. Вопрос сложный и требует принятия непростых решений. А пока в наших кофе-барах размещены памятки по профилактике инфекции. Мы придерживаемся всех рекомендованных мер по недопущению распространения вируса. Бариста усиленно следят за чистотой, используют антисептики. У нас пока нет посадочных мест и столиков, а значит, соответственно, мест массового скопления людей. Гость получает свой напиток через окошко выдачи и может не бояться, так как контакт с другими людьми минимальный. В целом, мы, как и все, обеспокоены ситуацией. Надеемся, что она изменится к лучшему как можно скорее. Для бизнеса и для людей наступил непростой период.

Екатерина Столярова, руководитель гостевого комплекса «Савапиян»:

- Гостевой комплекс закрыт для посетителей. Варим сыры, печем хлеб и на доставку .… Мы как крестьянско-фермерское хозяйство не относимся к туристическим компаниям. Таких как мы - много, на нас не распространяются налоговые каникулы. Но верим, что все будет хорошо. Если сейчас пересидеть дома, то быстрее решится проблема с коронавирусом. Поэтому мы соблюдаем все рекомендации.

Оксана Апанасевич, визажист, бровист:

- Конкретно в бьюти-сфере заказы сократились: уже отменены некоторые выпускные СУЗов, юбилеи, свадьбы. Поэтому и клиенты выписываются из предварительной записи. Но! Не стоит опускать руки, стоит использовать время карантина с пользой: восстановиться, отдохнуть, обучиться новым фишкам, прокачать новое направление, ведь скоро все встанет на круги своя и закрутится в прежнем темпе! Сейчас малый бизнес явно пострадает, и если не остановится совсем, то обороты упадут резко. Считаю, что паниковать не стоит, через 3-6 недель город начнет приходить в себя и опять все завертится!

Павел Торопов, фитнес-тренер, блогер:

- На самом деле, это критическое время для кого-то время личностного и профессионального роста - факт! Паниковать? Я бы не рекомендовал, это стресс, а стресс = слабый иммунитет, поэтому спокойствие и только спокойствие. Буду проводить тренировки онлайн и оффлайн - с выездом на дом.

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