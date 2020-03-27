2020-03-27T20:39:33+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Коми закроют все учебные заведения

Ограничения будут действовать с 30 марта по 3 апреля
Поделиться:
Фото: СГУ имени Питирима СорокинаФото: СГУ имени Питирима Сорокина
Изменить размер текста:

В связи с угрозой распространения коронавируса все учебные заведения Коми приостановят свою работу. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Якимова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

– Все образовательные организации Республики Коми – школы, организации среднего профессионального и высшего образования, учреждения дополнительного образования с 30 марта по 3 апреля работать не будут, – написала Якимова.

Министр уточнила, что дистанционное обучение на это время приостанавливается, и добавила, что оно возобновится 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24