Из-за коронавируса в Коми закроют все учебные заведения

В связи с угрозой распространения коронавируса все учебные заведения Коми приостановят свою работу. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Якимова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

– Все образовательные организации Республики Коми – школы, организации среднего профессионального и высшего образования, учреждения дополнительного образования с 30 марта по 3 апреля работать не будут, – написала Якимова.

Министр уточнила, что дистанционное обучение на это время приостанавливается, и добавила, что оно возобновится 6 апреля.