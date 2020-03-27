2020-03-27T22:09:25+03:00
Общество

Больницы Коми продолжат работать в штатном режиме

Жителей региона просят не ходить в поликлиники
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При признаках ОРВИ в Минздраве советуют вызывать врача на домПри признаках ОРВИ в Минздраве советуют вызывать врача на домФото: Андрей КОВРИЖНЫХ
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С 28 марта по 5 апреля медицинские учреждения Коми будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В ведомстве напомнили, что с 28 марта по 5 апреля – нерабочие дни. При этом все медицинские организации Коми будут работать по обычному графику работы. Однако жителей региона призвали по возможности отложить плановые визиты в поликлинику.

– При признаках ОРВИ – вызывайте врача на дом по телефону регистратуры поликлиники по месту прикрепления. Дежурный врач выедет к Вам на дом. В случае, резкого ухудшения самочувствия, жизненно угрожающих ситуаций – вызывайте скорую медицинскую помощь. Стационары также будут работать в плановом режиме и осуществлять прием больных по экстренным показаниям, – отметили в Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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