Мэр Сыктывкара: «Если будем нарушать режим, то каникулы продлятся на неопределенный срок»

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова в своем Instagram призвала горожан не выходить из дома. Она отметила, что если сыктывкарцы не будут соблюдать рекомендации, то «каникулы» могут продлится на неопределенный срок.

- Я прошу каждого сыктывкарца оставаться дома до 5 апреля! Пока до 5 апреля 2020 года! Но если мы будем нарушать домашний режим, будем ходить по магазинам без острой необходимости, будем ходить друг к другу в гости, эти «каникулы» могут продлиться на неопределённый срок!

Также мэр написала, какие магазины могут быть открыты в период выходных. Дело в том, что не все сыктывкарские бизнесмены знают, что относится к товарам первой необходимости. Они завалили мэрию вопросами по этому поводу.

- Вчера и сегодня поступило много обращений от предпринимателей с вопросами, какие товары относятся к категории первой необходимости. Они спрашивают, имеют ли они право работать в период «каникул». Правительство РФ утвердило список, надеюсь, все вопросы будут сняты, - сообщает мэр.

Скрин Натальи Хозяиновой

Отметим, что согласно указу президента России, с 30 марта неделя останется рабочей для сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, в том числе продуктами питания и товарами первой необходимости. Учитывая обстановку в регионе, глава Коми принял решение о приостановлении деятельности всех объектов розничной торговли, торговых и торгово-развлекательных центров, напомнила мэр.

Горожане могут сообщить о фактах неисполнения требований по приостановлению деятельности торговых объектов по телефонам 112 или 020, а также дежурным УМВД по Сыктывкару: 28-23-03 и 28-26-00.

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