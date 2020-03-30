2020-03-30T09:44:25+03:00
Общество

Мэр Сыктывкара: «Если будем нарушать режим, то каникулы продлятся на неопределенный срок»

Она посоветовала не выходить из дома без острой необходимости
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото управления информации администрации столицыФото управления информации администрации столицы
Изменить размер текста:

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова в своем Instagram призвала горожан не выходить из дома. Она отметила, что если сыктывкарцы не будут соблюдать рекомендации, то «каникулы» могут продлится на неопределенный срок.

- Я прошу каждого сыктывкарца оставаться дома до 5 апреля! Пока до 5 апреля 2020 года! Но если мы будем нарушать домашний режим, будем ходить по магазинам без острой необходимости, будем ходить друг к другу в гости, эти «каникулы» могут продлиться на неопределённый срок!

Также мэр написала, какие магазины могут быть открыты в период выходных. Дело в том, что не все сыктывкарские бизнесмены знают, что относится к товарам первой необходимости. Они завалили мэрию вопросами по этому поводу.

- Вчера и сегодня поступило много обращений от предпринимателей с вопросами, какие товары относятся к категории первой необходимости. Они спрашивают, имеют ли они право работать в период «каникул». Правительство РФ утвердило список, надеюсь, все вопросы будут сняты, - сообщает мэр.

Скрин Натальи Хозяиновой

Скрин Натальи Хозяиновой

Отметим, что согласно указу президента России, с 30 марта неделя останется рабочей для сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, в том числе продуктами питания и товарами первой необходимости. Учитывая обстановку в регионе, глава Коми принял решение о приостановлении деятельности всех объектов розничной торговли, торговых и торгово-развлекательных центров, напомнила мэр.

Горожане могут сообщить о фактах неисполнения требований по приостановлению деятельности торговых объектов по телефонам 112 или 020, а также дежурным УМВД по Сыктывкару: 28-23-03 и 28-26-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Коми о коронавирусе: «Скоро не будет хватать ни медиков, ни коек, если не отнестись к ситуации ответственно»

Очаг распространения коронавируса в Эжвинской горбольнице купирован и находится под полным контролем (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
Новости 24
В первые дни апреля в Коми похолодает
В Воркуте могут арестовать руководство шести заведений, нарушивших карантин
В Вуктыле опрокинулся автобус: пострадали четыре человека
В Коми обещают похолодание и сильный ветер
Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда «Москва-Воркута», в котором ехала девушка с подозрением на коронавирус
В Усть-Куломском районе остановят движение большинства автобусов
Общественники требуют отремонтировать школьный маршрут в Сыктывдинском районе
Мошенники украли у сыктывкарки 1,2 миллиона рублей
Детский сад в Сыктывкаре вошел в сотню лучших в стране
Спасатели доставляли продукты в воркутинские поселки
Глава Сыктывкара призвала горожан к самоизоляции
Сыктывкарцев на целую ночь оставят без холодной воды
Врачи Коми призвали жителей региона оставаться дома
Нерабочая неделя в Сыктывкаре: как будут работать дорожники с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Коми акция «Час Земли» пройдёт онлайн
В Ухте осудили организатора нелегального казино
Водителей просят не парковаться возле мусорных контейнеров
Жителя Усть-Вымского района будут судить за сбыт наркотиков
В апреле пройдет чемпионат Коми по киберспорту
Печоро-Илычский заповедник перестанет принимать посетителей из-за коронавируса
Пенсионный фонд Коми будет принимать граждан по предварительной записи
Жительница Усинска попалась на удочку мошенников