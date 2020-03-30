Туробъекты Коми перестали принимать гостей до 1 июня

Все туробъекты в Коми вынужденно приостановили свою работу из-за прихода коронавируса. Новых гостей они смогут принимать только после 1 июня. Сергей Гапликов подписал указ об этом. Об этом сообщает пресс-служба главы.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми отметил, что в период с 00:00 часов 30 марта по 24:00 1 июня 2020 года бронирование услуг, прием и размещение людей в гостиницах, турбазах, детских лагерях, санаториях, оздоровительных комплексах и местах отдыха будет приостановлен. Тем, кто там уже находится, руководство учреждений должно создать условия для самоизоляции.

Сергей Емельянов также отметил, что в гостиницы могут принимать людей, приехавших из-за служебной командировки. При этом граждане должны представить документы, подтверждающие это.

Министерство культуры, туризма и архивного дела республики настоятельно рекомендует гражданам ограничить все поездки.

— Объявленные Президентом нерабочие дни нельзя воспринимать, как очередные каникулы. Оставаясь сегодня дома, вы сохраняете жизнь себе и близким, — сказал Сергей Емельянов.

Соответствующая информация размещена на сайте Минкультуры Коми, туристическом портале региона. Информированием туристов активно занимаются внутренние туроператоры, гостевые дома, турагенства.

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