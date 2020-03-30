2020-03-30T10:49:14+03:00
Общество

Установили имена всех пассажиров, ехавших в поезде Воркута-Москва вместе с заболевшей коронавирусом студенткой

Сейчас за ними наблюдают медики
Дарья ЮДИНА
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Имена пассажиров, ехавших в поезде Воркута-Москва вместе с заболевшей студенткой, установлены. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал мэр заполярного города Игорь Гурьев.

По состоянию на 28 марта все пассажиры установлены. Два взрослых и два ребёнка на домашнем карантине в Воркуте. Остальные пять пассажиров 25.03 выехали из Воркуты, находятся на контроле. Ни у кого из них признаков заболеваний нет, написал глава администрации.

Напомним, что Управление Роспотребнадзора искало пассажиров, которые стали попутчиками девушки, у которой тест на коронавирус показал положительный результат.

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Игорь Гурьев считает, что Воркуту нужно полностью закрыть на карантин Глава местной администрации дал комментарий по этому поводу на своей странице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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