2020-03-30T13:50:01+03:00
Общество

В Коми медработникам доплатят за борьбу с коронавирусом

За тяжелые условия работы они будут получать от 9 до 46 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива КПФото из архива КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Коми врачам и медработникам, которые борются с коронавирусом, установили размер доплат, о чем гласит опубликованное постановление правительства.

Согласно документу самые большие выплаты (более 46 тысяч рублей) положены врачам, которые оказывают помощь в стационарных условиях. Врачам подразделений первичной медико-санитарной помощи выплатят 37 220 рублей. Такая же сумма положена врачам бригад скорой. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первой помощи, выплатят 18 610 рублей.

Напомним, что по состоянию на утро 30 марта в Коми зарегистрировано 7 подтвержденных случаев заболевания. Министр здравоохранения региона Дмитрий Березин отметил, что очаг заражения в Эжвинской больнице купирован, находится под контролем медиков. Но чтобы меры по сдерживанию вируса были эффективны, горожане должны сидеть дома.

Дорогие читатели, мы присоединяемся к рекомендациям Минздрава - берегите себя и близких, сидите дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Коми о коронавирусе: «Скоро не будет хватать ни медиков, ни коек, если не отнестись к ситуации ответственно» (подробности)

Очаг распространения коронавируса в Эжвинской горбольнице купирован и находится под полным контролем (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
Новости 24
Запрещённую посылку перехватили сотрудники ФСИН
Автобусы 27 маршрута не будут ходить в нерабочую неделю
На Вычегде пропал человек
В первые дни апреля в Коми похолодает
В Воркуте могут арестовать руководство шести заведений, нарушивших карантин
В Вуктыле опрокинулся автобус: пострадали четыре человека
В Коми обещают похолодание и сильный ветер
Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда «Москва-Воркута», в котором ехала девушка с подозрением на коронавирус
В Усть-Куломском районе остановят движение большинства автобусов
Общественники требуют отремонтировать школьный маршрут в Сыктывдинском районе
Мошенники украли у сыктывкарки 1,2 миллиона рублей
Детский сад в Сыктывкаре вошел в сотню лучших в стране
Спасатели доставляли продукты в воркутинские поселки
Глава Сыктывкара призвала горожан к самоизоляции
Сыктывкарцев на целую ночь оставят без холодной воды
Врачи Коми призвали жителей региона оставаться дома
Нерабочая неделя в Сыктывкаре: как будут работать дорожники с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Коми акция «Час Земли» пройдёт онлайн
В Ухте осудили организатора нелегального казино
Водителей просят не парковаться возле мусорных контейнеров
Жителя Усть-Вымского района будут судить за сбыт наркотиков
В апреле пройдет чемпионат Коми по киберспорту
Печоро-Илычский заповедник перестанет принимать посетителей из-за коронавируса
Пенсионный фонд Коми будет принимать граждан по предварительной записи
Жительница Усинска попалась на удочку мошенников