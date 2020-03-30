В Коми медработникам доплатят за борьбу с коронавирусом

В Коми врачам и медработникам, которые борются с коронавирусом, установили размер доплат, о чем гласит опубликованное постановление правительства.

Согласно документу самые большие выплаты (более 46 тысяч рублей) положены врачам, которые оказывают помощь в стационарных условиях. Врачам подразделений первичной медико-санитарной помощи выплатят 37 220 рублей. Такая же сумма положена врачам бригад скорой. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первой помощи, выплатят 18 610 рублей.

Напомним, что по состоянию на утро 30 марта в Коми зарегистрировано 7 подтвержденных случаев заболевания. Министр здравоохранения региона Дмитрий Березин отметил, что очаг заражения в Эжвинской больнице купирован, находится под контролем медиков. Но чтобы меры по сдерживанию вируса были эффективны, горожане должны сидеть дома.

Дорогие читатели, мы присоединяемся к рекомендациям Минздрава - берегите себя и близких, сидите дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Коми о коронавирусе: «Скоро не будет хватать ни медиков, ни коек, если не отнестись к ситуации ответственно» (подробности)

Очаг распространения коронавируса в Эжвинской горбольнице купирован и находится под полным контролем (подробности).