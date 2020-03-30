Ио главы Минпрома Коми стал Вячеслав Бадахов
В должности он начнет работать с завтрашнего дня
Вячеслав Бадахов. Фото пресс-службы главы Коми
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Исполнять обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми с 31 марта 2020 года будет Вячеслав Бадахов. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Ранее руководитель региона освободил Александра Ремигу от должности министра.
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ИСТОЧНИК KP.RU