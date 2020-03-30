2020-03-30T17:05:05+03:00
Общество

Ио главы Минпрома Коми стал Вячеслав Бадахов

В должности он начнет работать с завтрашнего дня
Дарья ЮДИНА
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Вячеслав Бадахов. Фото пресс-службы главы КомиВячеслав Бадахов. Фото пресс-службы главы Коми
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Исполнять обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми с 31 марта 2020 года будет Вячеслав Бадахов. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Ранее руководитель региона освободил Александра Ремигу от должности министра.

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Константин Лазарев недавно покинул этот пост (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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