Соседняя с Коми Архангельская область ввела режим самоизоляции

Власти соседней с Коми Архангельской области приняли решение о введении режима самоизоляции по примеру Москвы и Московской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

– Правительством России рекомендовано применять меры по карантину, введенные в Москве и Московской области. Такие меры сегодня ввели уже многие регионы, – говорится в сообщении.

Жителям предписано не покидать места проживания, за исключением ряда случаев. В их число входят обращения за экстренной медицинской помощью, случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, а также ряд других. Жителям Архангельской области разрешено выходить в аптеки, ближайшие магазины, выгуливать домашних животных недалеко от дома.

– Данные ограничения не распространяются на: случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, – добавили в штабе.

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