2020-03-30T20:23:22+03:00
Общество

В Коми на борьбу с последствиями коронавируса нужен миллиард рублей

Госсовет региона одобрил поправки в бюджет
Дарья ЮДИНА
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На выздоровление республики по предварительным расчетам нужен миллиард рублейНа выздоровление республики по предварительным расчетам нужен миллиард рублейФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня состоялась XI чрезвычайная сессия Государственного Совета Республики Коми, на которой рассмотрели поправки в закон о бюджете региона. На заседании назвали сумму, которая нужна для борьбы с последствиями коронавируса в республике миллиард рублей. Депутаты одобрили поправки.

Как подчеркнула министр финансов Галина Рубцова, изменения нужны для того, чтобы перераспределить средства на борьбу с коронавирусом.

- По расчетам Министерства здравоохранения предварительно для борьбы с коронавирусом необходим 1 миллиард рублей. Это для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, - сообщила Галина Рубцова.

Еще около 170 миллионов рублей ежемесячно нужно на доплаты медработникам. Эти средства компенсируют из федерального бюджета. Министр также добавила, что на мероприятия по борьбе с новым вирусом уже направили 74 миллиона.

Кроме того, будут реализовываться мероприятия по поддержке малого бизнеса в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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