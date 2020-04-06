2020-04-06T09:12:30+03:00
Общество

Сенатор от Коми: «Банки отказывают в предоставлении отсрочки бизнесу»

Дмитрий Шатохин объяснил, что проблема решается
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из личного архива Сергея ШатохинаФото из личного архива Сергея Шатохина
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Некоторые региональные предприниматели, которые хотят получить отсрочку по выплатам кредитов от банков из-за коронавируса, получают отказы. О проблеме и о ее решении сообщил сенатор от Коми Дмитрий Шатохин.

- В мой адрес приходят сообщения о том, как получить меру поддержки бизнеса - «Обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства». Бизнесмены пишут, что банки отказывают в предоставлении этой отсрочки. Дело в том, что Постановление Правительства РФ по этой мере вышло только 2 апреля этого года. К сожалению, банковская система еще не успела развернуться с точки зрения его реализации. Хотелось бы надеяться, что за следующую неделю работа будет выстроена, - отметил Дмитрий Шатохин. Ознакомится с постановлением можно по этой ссылке.

Ранее сенатор от Коми Дмитрий Шатохин заявил, что в Коми пришли непростые времена. При это пик кризиса еще впереди. Он также писал, что возлагает большие надежды на нового врио Владимира Уйбу: политик с ним встречался накануне и обсудил меры поддержки бизнеса и источники привлечения федеральных средств в регион.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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