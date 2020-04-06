В Коми подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 954 новых случая COVID-19, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом - Стопкоронавирус. РФ. Из них 31 новый случай зарегистрирован в Республике Коми. Судя по сводной таблице, наш регион по-прежнему в лидерах по заболеваемости. По состоянию на 6 апреля в Коми официально подтвердили 90 случаев заболевания коронавирусом.

Коми в четверке «лидеров» по количеству инфицированных, гласит сайт «Стопкоронавирус». Впереди - только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Республика занимает четвертое место по нововыявленным случаям.

Скрин с сайта Стопкоронавирус РФ.

Таким образом, за сутки в России зафиксировали всего 6343 случая заболевания коронавирусом, из них 954 новых случаев (вчера 658 случаев).