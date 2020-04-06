2020-04-06T10:59:29+03:00
Общество

В Коми подтвердили 31 новый случай заражения коронавирусом

По состоянию на 6 апреля в республике официально зафиксировали 90 пациентов с COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
тысячи врачей сражаются с опасным вирусомтысячи врачей сражаются с опасным вирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За последние сутки в России зарегистрировали 954 новых случая COVID-19, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом - Стопкоронавирус. РФ. Из них 31 новый случай зарегистрирован в Республике Коми. Судя по сводной таблице, наш регион по-прежнему в лидерах по заболеваемости. По состоянию на 6 апреля в Коми официально подтвердили 90 случаев заболевания коронавирусом.

Коми в четверке «лидеров» по количеству инфицированных, гласит сайт «Стопкоронавирус». Впереди - только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Республика занимает четвертое место по нововыявленным случаям.

Скрин с сайта Стопкоронавирус РФ.

Скрин с сайта Стопкоронавирус РФ.

Таким образом, за сутки в России зафиксировали всего 6343 случая заболевания коронавирусом, из них 954 новых случаев (вчера 658 случаев).

Данные Стопкоронавирус РФ.

Данные Стопкоронавирус РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Коми стартовал республиканский чемпионат по киберспорту
В Коми школьникам выдадут сухпайки
Коми в период самоизоляции: лечение у стоматолога
В Коми утверждены правила оформления больничных на карантине для людей от 65 лет
За сутки восемь жителей Коми стали жертвами мошенников
В Усинске на пожаре погиб мужчина
Жители Коми предложили выплачивать 500 тысяч рублей при выходе на пенсию
В Коми начнут поступать оборудование и тесты для борьбы с коронавирусом
Жителям Коми предлагают рассказать о своих героях Великой Отечественной войны
Интинская школьница обошла 130 тысяч учеников и стала финалисткой конкурса к юбилею Победы
Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски
Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников