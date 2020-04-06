Коронавирус в Коми: как перестроил работу региональный минздрав

Приход коронавируса в Коми и введение режима самоизоляции изменили жизнь в республике. В первую очередь, новая инфекция повлияла на минздрав региона. Какие меры принимает ведомство и что изменилось в режимах работы больниц — в статье «КП».

Так, в республике теперь временно остановили плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник. Профосмотры и диспансеризацию также не проводят.

Сейчас врачи помогают только пациентам с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых. Также врачи занимаются лечением пациентов, если отсрочка может ухудшить их состояние и угрожать жизни и здоровью. Медработники теперь помогают людям, приезжая к ним домой. Пациентам с хроническими заболеваниями выписывают рецепты на лекарства сроком до 6 месяцев.

За теми, кто вернулся из-за рубежа и за членами их семей, наблюдают медики. Недавно вернувшимся жителям республики оформляют больничные листы на две недели.

Всех медработников, которые ухаживают за больными коронавирусом, ежедневно осматривают. Им меряют температуру два раза день, а также проводят тесты на коронавирус раз в неделю. Если появляются симптомы, тест проводят сразу.

В Коми уже определились с учреждениями, куда будут отправлять заболевших. Уже разворачивают инфекционное отделение на 95 коек на базе построенного здания Коми республиканского онкологического диспансера. Уже развернули обсерватор на 25 мест на базе республиканского наркологического диспансера. Количество мест увеличили ещё на 180 за счет санатория-профилактория «Вита» в Эжве и социально-оздоровительного центра «Максаковка». Также активно ищут врачей, медсестер для работы с COVID-19.

Готова к работе дополнительная лаборатория для исследования проб на коронавирус. Она обосновалась в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Также с тестами на коронавирус республике помогает Кировская область.

В Коми закупили лекарственные препараты, лабораторное оборудование (аппараты для определения газов крови, метаболитов и кислотно-щелочного состояния), кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, мониторы, шприцевые дозаторы. За счет квоты Минпромторга России республике выделили два аппарата экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 50 аппаратов ИВЛ. Ещё в нашем регионе приобрели 1570 противочумных защитных медицинских костюмов.

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