Коми во время самоизоляции: как продлить выплату социальных пособий

Жителям Коми автоматически продлили получение всех мер соцподдержки во время самоизоляции. Выплаты пособий продлили на шесть месяцев до 30 сентября, пишет пресс-служба республиканского Минтруда.

В список вошли и детские пособия, и выплаты за рождение первенца, и льготы на оплату ЖКХ-услуг.

Это значит, что жителям республики, которые на 31 марта получали федеральные или региональные меры социальной поддержки, для подтверждения своего права на дальнейшее получение выплат, пособий или государственной социальной помощи в центры соцзащиты или куда-либо еще обращаться не нужно. Все перечисленные меры поддержки автоматически продлены вплоть до 30 сентября текущего года. Таково было поручение Президента и в Коми оно исполнено, подчеркнули в Минтруде Коми.

В ведомстве также пояснили, что делать тем, кто впервые оформляет документы для получения пособий, в том числе и по безработице. Сейчас это сделать можно через Единый портал госуслуг. Малоимущие граждане могут отправить документы через обычную почту или на электронную почту центра соцзащиты.

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