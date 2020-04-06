Один из районов Архангельской области ограничил въезд в Коми из-за коронавируса

В Архангельской области временно ограничили сообщение между Пинежским районом и Республикой Коми в связи с ситуацией по коронавирусу, сложившейся в Сыктывкаре. На сайте правительства Архангельской области писали, что въезд на территорию района из Коми ограничен с 3 апреля.

В соцсетях появились сообщения, что направляющиеся в Коми машины полицейские разворачивали. Глава Пинежского района Александр Чечулин рассказал изданию «Регион 29», что эта информация не соответствует действительности:

- В связи с резким ростом подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Коми и для обеспечения контроля режима всеобщей самоизоляции с 3 апреля на участке автомобильной дороги «Карпогоры — Сосновка — Нюхча — граница с Республикой Коми» был создан оперативный пост, там дежурили сотрудники ГИБДД. В их задачи не входило ограничивать движение автотранспорта ни со стороны Коми, ни со стороны Архангельской области. Так что все слухи о том, что машины разворачивали и отправляли обратно, не соответствуют действительности, - говорит глава района.

Сотрудники ГИБДД контролировали автомобильный трафик из соседнего региона. 6 апреля пост сняли, но на въезде в Пинежский район дежурит участковый. Он выполняет ту же задачу — контролирует автомобильный поток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирусная слава. О вспышке COVID-19 в Коми пишут журналисты из разных стран

Информация о борьбе с вирусом в республике появилась в ряде зарубежных изданий -(подробности).