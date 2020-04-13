2020-04-13T16:47:27+03:00
Общество

В Воркуте работает «Уголок добра» для нуждающихся

Им доставляют продукты
Дарья ЮДИНА
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В специальном уголке для нуждающихся собирают продуктовые наборыВ специальном уголке для нуждающихся собирают продуктовые наборы
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В Воркуте в одном из торговых центров работает «Уголок добра» для нуждающихся: там собирают продукты людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. У организаторов уже появились постоянные подопечные.

С введением карантина нуждающихся в помощи людей в нашем городе стало больше. Они обращаются к нам сами, в том числе через социальные сети, или мы узнаем о них от третьих лиц – довольно часто от местных представителей духовенства. Если акция проводилась ранее четыре раза в месяц – каждый четверг, то теперь мы собираем продуктовые наборы для нуждающихся практически каждый день, - говорит Руслан Магомедов.

Наборы включают в себя продукты первой необходимости: крупы, консервы, сахар, масло, печенье, конфеты и прочее. Для семей с меленькими детьми докупается детское питание, памперсы. Если есть необходимость, приобретаются лекарственные безрецептурные препараты. На стеллажах «Уголка добра» сегодня также появились продуктовые наборы в пакетах – это сделали для безопасности горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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