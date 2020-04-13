Мэр Сыктывкара опровергла фейк об открытии автомоек и цветочных магазинов во время самоизоляции

В соцсетях распространяют документ, в которым якобы прописаны этапы открытия автомоек, цветочных магазинов и прочих объектов малого бизнеса в Сыктывкаре. Мэр Наталья Хозяинова опровергла существование этого документа.

- Уважаемые сыктывкарцы! В сети распространяется документ с этапами открытия объектов малого бизнеса. Данный документ на сегодняшний день не соответствует действительности! Решение о смягчении и снятии ограничений принимается региональным Оперативным штабом Коми по борьбе с коронавирусной инфекцией. Я убедительно прошу вас доверять официальным источникам информации и не распространять фейковые новости! - написала глава городской администрации.

Напомним, что на прошлой неделе врио губернатора Владимир Уйба заявил, что вопрос поддержки предпринимателям прорабатывается. Послабления возможны, но пока окончательных решений нет.

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