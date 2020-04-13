В Коми предложили уменьшить зарплату чиновникам на время самоизоляции
На сайте Госсовета появился оригинальный законопроект по оптимизации бюджета Коми во время пандемии. Его автор депутат Геннадий Горбачев предложил уменьшить зарплаты чиновников, депутатов и врио главы на время самоизоляции.
Так, в пояснительной записке к законопроекту предлагается «уменьшить размер ежемесячного денежного поощрения врио главы Коми с десяти до 6,5 месячных денежных вознаграждений». Должностным лицам исполнительной власти предлагается уменьшить премии и иные поощрительные выплаты с пяти до одного месячного денежного содержания.
- По моему мнению, когда многие граждане находятся на грани выживания и не в состоянии приобрести себе даже самое необходимое для жизнедеятельности, оплатить кредиты и услуги за ЖКХ и сводят концы с концами, депутатам и чиновникам не совсем справедливо и даже безнравственно продолжать получать премию в размере пяти месячных своих зарплат, - написано в пояснительной записке.
Этот законопроект рассмотрят на ближайшем заседании сессии Госсовета 29 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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