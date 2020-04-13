2020-04-13T18:40:06+03:00
Общество

В Коми предложили уменьшить зарплату чиновникам на время самоизоляции

По мнению автора законопроекта, это будет честно по отношению к простым людям
Дарья ЮДИНА
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В Коми временно предложили сократить зарплаты чиновникамВ Коми временно предложили сократить зарплаты чиновникам
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На сайте Госсовета появился оригинальный законопроект по оптимизации бюджета Коми во время пандемии. Его автор депутат Геннадий Горбачев предложил уменьшить зарплаты чиновников, депутатов и врио главы на время самоизоляции.

Так, в пояснительной записке к законопроекту предлагается «уменьшить размер ежемесячного денежного поощрения врио главы Коми с десяти до 6,5 месячных денежных вознаграждений». Должностным лицам исполнительной власти предлагается уменьшить премии и иные поощрительные выплаты с пяти до одного месячного денежного содержания.

- По моему мнению, когда многие граждане находятся на грани выживания и не в состоянии приобрести себе даже самое необходимое для жизнедеятельности, оплатить кредиты и услуги за ЖКХ и сводят концы с концами, депутатам и чиновникам не совсем справедливо и даже безнравственно продолжать получать премию в размере пяти месячных своих зарплат, - написано в пояснительной записке.

Этот законопроект рассмотрят на ближайшем заседании сессии Госсовета 29 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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