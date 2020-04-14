В Коми разрабатывают новые меры для поддержки предпринимателей

Врио губернатора Владимир Уйба встретился с президентом Торгово-промышленной палаты Коми Юрием Колмаковым. Они обсудили новые меры для поддержки бизнеса. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

В ближайшее время в Указ о режиме повышенной готовности планируется внести изменения. Они позволят субъектам малого предпринимательства с небольшим потоком посетителей возобновить работу при обязательном условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, бизнесменам должны возместить часть расходов на зарплаты сотрудников, находящихся под риском увольнения.

Сейчас региональное Министерство экономики разрабатывает второй пакет мер поддержки малого бизнеса. Все предложения, которые озвучил в ходе встречи Юрий Колмаков, будут тщательно проработаны и учтены ведомством при подготовке указанного документа.

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Послабления коснутся тех направлений деятельности, которые не связаны с большим количеством людей (подробности)