2020-04-19T21:35:34+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 20 апреля 2020 года

За последние сутки количество выздоровевших выросло до 21
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми под наблюдением медиков больше четырех тысяч человекВ Коми под наблюдением медиков больше четырех тысяч человек
Изменить размер текста:

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 20 апреля, лабораторно подтверждён 481 случай заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано семь новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4298 человек: 3938 человек контактировали с заболевшими, 360 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняли с медицинского шесть человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Ещё 11 человек выздоровели, всего выздоровевших 21. Официально подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми получит 227 миллионов на помощь больным коронавирусом Деньги, в частности, потратят на оснащение коечного фонда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ухте снова начнут ходить некоторые автобусы
Жители Коми смогут сообщить о незаконном бизнесе
В Усинске женщина перевела мошенникам 850 тысяч
В Сыктывкаре снесут ледовую переправу и разведут наплавной мост
В Максаковке бесплатно раздают маски
В Коми хотят установить льготные тарифы на вывоз мусора
В Коми заработала «горячая линия» для аграриев
На следующей неделе в Коми обещают снег и дожди
В сысольском селе Пыелдино построят новый школьный корпус
В Сыктывдинском районе снесло понтонный мост
В Сыктывкаре перекроют две улицы
В Сыктывкаре завершился громкий процесс по делу Ольшевского и Ситникова
Сыктывкарку на 15 тысяч оштрафовали за нарушение самоизоляции
Сыктывкарский университет получил нового ректора
В Коми привезли 350 тысяч китайских защитных масок
В Коми два санатория игнорировали указ о нерабочих днях
В Усинске женщина купила у мошенников поездку в Турцию
Жительница Ухты похитила полмиллиона рублей
Не самоизоляцией единой: врио главы Коми объяснил, зачем нужна дезинфекция
В Сыктывкаре мужчина украл золото у знакомой
Проведение ВПР в Коми перенесли на осень
Жительница Инты напала на полицейского
В Коми на выходных выпадут осадки
Сыктывкарский городской суд продлил арест бывшему главе МВД Коми еще на два месяца