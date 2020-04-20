Коронавирус в Коми: последние данные на 20 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 20 апреля, лабораторно подтверждён 481 случай заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано семь новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4298 человек: 3938 человек контактировали с заболевшими, 360 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняли с медицинского шесть человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Ещё 11 человек выздоровели, всего выздоровевших 21. Официально подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом.

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