2020-04-20T11:10:59+03:00
Общество

В Княжпогостском районе зарегистрировали еще одного заболевшего COVID-19

Все инфицированные находятся на карантине
Дарья ЮДИНА
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В Княжпогостском районе зарегистрировали еще одно заражение коронавирусомВ Княжпогостском районе зарегистрировали еще одно заражение коронавирусом
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По состоянию на 20 апреля в Княжпогостском районе находятся десять человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Зарегистрировали еще один случай. Все инфицированные находятся на карантине. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.

Под медицинским наблюдением находится 203 человека, сняли с наблюдения 61 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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