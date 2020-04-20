В Княжпогостском районе зарегистрировали еще одного заболевшего COVID-19

По состоянию на 20 апреля в Княжпогостском районе находятся десять человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Зарегистрировали еще один случай. Все инфицированные находятся на карантине. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.

Под медицинским наблюдением находится 203 человека, сняли с наблюдения 61 человека.

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