Воркутинец узнал о том, что болен COVID-19 после выписки

У жителя Воркуты наличие коронавируса подтвердилось только на 16 день. Мужчина узнал о диагнозе уже после выписки. Об этом сообщил руководитель местной администрации Игорь Гурьев в программе «Час мэра».

Пациент приехал в Воркуту днем 26 марта поездом. Уже вечером у горожанина подскочила температура. Он вызвал врача. Мужчину отправили в инфекционную больницу для лечения. Два первых теста на коронавирус показали отрицательный результат, третий за два дня до конца карантина положительный. Последний тест проверяли в Нижнем Новгороде, поэтому диагноз подтвердился только на 16 день.

Пролечив мужчину, врачи взяли у пациента дополнительно две пробы, и они оказались отрицательными. Тесты проверяли в лаборатории Воркуты. Пациента официально признали выздоровевшим.

- На примере этого случая мы видим, что расслабляться нельзя. Коронавирус можно легко перенести на ногах без симптомов. И поэтому режим в регионе будет напряженным до 1 июня, - заметил Игорь Гурьев.

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