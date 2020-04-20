Жительница Печоры обыграла знатоков из «Что? Где? Когда?» на 60 тысяч рублей
19 апреля на «Первом канале» показали финальный выпуск весенней серии игры «Что? Где? Когда?». Жительница Печоры в нем обыграла команду знатоков и получила деньги.
В этот раз играла команда Ивана Жаркевича. В третьем раунде поступил вопрос от жительницы Печоры Татьяны Сираевой. Знатокам вынесли репродукцию картины Нормана Роквела, написанной в 1962 году. Татьяна Сираева спросила игроков: «Как автор назвал своего героя?».
Звучали разные предположения: «зритель», «незнакомец», «посторонний». Знатоки остановились на последнем ответе. Но правильным был ответ «знаток».
В итоге, Татьяна Сираева выиграла 60 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU