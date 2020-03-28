Жителей Коми оповещают по громкоговорителям о необходимости сидеть дома

В муниципалитетах Коми организовано оповещение об опасности распространения коронавирусной инфекции по громкоговорителям. Например, люди делятся в соцсетях, как работает такая система в Усть-Цильме.

- Позаботьтесь о близких, попросите бабушек, дедушек и пожилых родителей остаться дома. Они находятся в группе риска, - говорит диктор.

Напомним, что в России стартует выходная неделя, которая призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции. Жителей Коми настоятельно просят сидеть дома, выходить на улицу только по крайней надобности (в магазин, в аптеку), избегать мест скопления людей, чаще мыть руки, обрабатывать поверхности антисептиком и, конечно же, не паниковать. Эти меры позволят сдержать взрывное распространение инфекции. Кстати, вот тут обращение главы Коми по этому поводу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/769276" frameborder="0"></iframe> Система оповещения в Коми.

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