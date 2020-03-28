2020-03-28T16:00:46+03:00
Общество

ТПП Коми выдает заключения об обстоятельствах непреодолимой силы

Документы оформляются бесплатно
Дарья ЮДИНА
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Торгово-промышленная палата Коми может помочь предпринимателямТоргово-промышленная палата Коми может помочь предпринимателям
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Торгово-промышленная палата Коми, следуя поручению ТПП России, начала оформлять заключения об обстоятельствах непреодолимой силы по внутрироссийским договорам. На 25 марта уже поступило пять заявок на оформление заключений о форс-мажоре. Оформлением сертификатов по внешнеторговым сделкам займется ТПП России.

Предприниматели просят оформлять заключения из-за ситуации, связанной с коронавирусом: в последнюю неделю клиентопоток упал, прибыль снизилась. Также Владимир Путин объявил, что предстоящая неделя с 30 марта по 5 апреля пройдет под знаком карантина: почти все заведения будут закрыты, что не может не ударить по бизнесу.

Оформлять заключения будут до 1 сентября. Специалисты, выдающие сертификаты, учитывают все факторы и рассматривают конкретные договоры. Оформление бесплатное, как и консультации, которые проводит ТПП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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