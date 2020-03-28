МинЖКХ Коми порекомендовало дезинфицировать подъезды

МинЖКХ Коми вместе с Управлением Роспотребнадзора порекомендовало дезинфицировать места общего пользования в подъездах. Это делается для того, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. К местам общего пользования относятся полы, лестницы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничных маршей, вентиляционные решетки, панели управления лифтами и прочее.

Сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК должны будут разработать график дезинфекции для каждого многоквартирного дома. Жители смогут узнать о часах дезинфекции на официальных сайтах компаний и товариществ, а также на информационном стенде. Кроме того, обрабатывать будут офисы клиентского обслуживания и места по приему оплаты за ЖКХ-услуги.

Руководители муниципалитетов должны будут проконтролировать работу управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ.

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