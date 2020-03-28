Жителям Коми посоветовали не гулять с детьми на детских площадках во время карантина

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям России, как обезопасить детей во время карантина.

Так, ведомство посоветовало исключить или ограничить контакты детей с другими людьми. Дома нужно регулярно проводить влажную уборку, с использованием дезинфицирующих средств. Предметы, которые попали домой с улицы, тоже лучше обрабатывать.

Места общего пользования с детьми рекомендуют не посещать. В запрещенный список входит и детские площадки с парками. В лесу гулять можно, если там кроме вас никого нет. Зато подышать свежим воздухом можно на приусадебном участке.

Если вам с ребенком придется выйти из квартиры, прежде объясните ему, чего нельзя касаться: полов, лестниц, дверных и оконных ручек, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков, перил и прочее. Трогать лицо руками тоже нельзя. После возвращения необходимо продезинфицировать руки. Их и открытые участки тела нужно помыть с мылом, после прополоскать рот и аккуратно промыть нос.

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