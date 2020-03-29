В Ухте полицейские следят за тем, как соблюдается режим самоизоляции

Ухтинские полицейские следят за тем, как люди, прибывшие из-за границы, соблюдают режим самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всех людей, кто прибыл в Ухту из-за рубежа, помещают на двухнедельный карантин. При этом у горожан есть два варианта на выбор: они могут попасть в обсерватор с бесплатным питанием, либо же провести этот срок дома, находясь в полной изоляции.

Соблюдение карантина контролируют сотрудники органов внутренних дел и Роспотребнадзора. Нарушителей режима будут привлекаться к ответственности. Обход начинается с инструктажа: сотрудникам полиции рассказывают, как правильно надевать, снимать и носить медицинские маски и перчатки. Ухтинцы относятся к визиту полицейских с пониманием и заполняют необходимые анкеты. Вся процедура сбора информации занимает несколько минут.