Издатели Коми: «Нельзя запрещать продажу газет во время карантина»

В Коми с 28 марта по 5 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на неделю закрыты непродуктовые магазины, кафе и развлекательные учреждения. Однако вместе с этим запретом под удар попало и распространение газет — перестали работать многие точки по продаже периодики. Издатели и распространители Коми просят региональные власти не закрывать газетные киоски, небольшие точки по торговле прессой в торговых центрах и почтовые отделения. Дело в том, что согласно разъяснениям Минпромторга РФ печатные СМИ относятся к товарам первой необходимости наряду с лекарствами и продуктами питания и их продажу ограничивать нельзя. И это немудрено, многие жители России привыкли доверять газетам и получать информацию из них. Пока же люди не могут купить прессу в привычных для них торговых точках просто потому, что они закрыты.

— Далеко не все сегодня с интернетом на ты, многие лишены возможности купить газету в ближайшем торговом центре, в ближайшем киоске. Это лишает людей возможности быть в курсе последних событий. А сегодня особенно важно информировать население, в том числе и с помощью печатных СМИ, — говорит издатель газеты «Комсомольская правда» в Республике Коми Андрей Чернуха.

В беседе с корреспондентом «КП-Коми» распространители прессы, имеющие торговые точки в торговых центрах таких как ЦУМ в Сыктывкаре или «Веждино» в Эжве сообщили, что вынуждены закрыться по предписанию властей.

— По распоряжению федерального руководства почтовые отделения в регионе будут закрыты для клиентов до 2 апреля, — сообщил руководитель УФПС РК — филиала ФГУП «Почта России» Виталий Осипов. — Но все печатные СМИ, которые выйдут за время вынужденного карантина, можно будет приобрести в почтовых отделениях и киосках уже со следующего четверга.

По словам распространителей, уже приняты меры, чтобы обезопасить своих сотрудников и покупателей: дезинфицируют монетницы, печатную продукцию выкладывают на прилавки в перчатках, сами продавцы работают в медицинских масках. Во многих киосках контакт продавца и покупателя вообще ограничен, поскольку газета выдается потребителю в маленькое окошко.

Напомним, в Указе Президента РФ «Об объявлении в России нерабочих дней» сказано, что организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации продолжают работать, на них карантинные меры не распространяются. Учитывая важность донесения информации до читателя, издатели и распространители печатных изданий в Коми обратились в Администрацию Главы Республики Коми с просьбой обеспечить возможность продажи газет и журналов во время карантина.

Кстати, в охваченной коронавирусом Европе никто торговать газетами не запрещал. Так, в Италии распространители отмечают небывалый спрос на печатную продукцию, ведь людям сегодня особенно важно узнавать новости. Для довольно широкой аудитории газета по-прежнему остается важным источником информации.

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